Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı. KIZILELMA, test sırasında yapılan sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla gerçekleştirildi.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme süreci planlanan test takvimi doğrultusunda devam ediyor.
Milli insansız savaş uçağının üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı.
Test sırasında yapılan sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla gerçekleştirildi.