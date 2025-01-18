Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı. KIZILELMA, test sırasında yapılan sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla gerçekleştirildi.

Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 1

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme süreci planlanan test takvimi doğrultusunda devam ediyor.

Milli insansız savaş uçağının üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı.

Test sırasında yapılan sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 2

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı.

Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 3

EN ZORLU GÜREVLERİ İCRA EDEBİLECEK

Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek, sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.

Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 4

HAVACILIK TARİHİNDE İLKLERE İMZA ATTI

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı.

14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA 1 yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 5

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023'te ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek.

Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 6

KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ KALKIŞ KABİLİYETİ

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 7

Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 8
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 9
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 10
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 11
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı - 12
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