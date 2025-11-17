Bayraktar Kızılelma'ya hayalet göz... Toygun ile görmeden vuracak!

Bu testler “Gömülü EOTS” teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor.

F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken Bayraktar Kızılelma’nın bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor.

Toygun EOTS, Bayraktar Kızılelma’nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5'inci nesil platformlarda bulunuyor.

Bayraktar Kızılelma’ya bu teknolojinin başarıyla entegre edilmesiyle, Türkiye bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki 3 ülkeden biri oldu.