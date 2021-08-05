Bayraktar TB2 103 yangını tespit etti

Terörle mücadelenin en önemli silahlarından İHA'lar yangınlarda da etkin bir şekilde kullanılıyor. Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB2'ler 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar gerçekleştirdiği 1835 saatlik uçuşta 103 yangını tespit etti.

Anadolu Ajansı 05.08.2021 - 15:06

Bayraktar TB2 103 yangını tespit etti - 1
Yangınla mücadele çalışmalarında görev alan Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA) 1835 saat uçuş gerçekleştirdi, 103 yangını ilk anda tespit etti.

Bayraktar TB2 103 yangını tespit etti - 2
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA'ların orman yangınlarıyla mücadeledeki rolüne ilişkin bilgi verdi.
Bayraktar TB2 103 yangını tespit etti - 3
Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'lar 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve 103 yangını ilk anda tespit etti.
Bayraktar TB2 103 yangını tespit etti - 4
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 İHA'lar da 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. Bayraktar TB2'lerin söz konusu dönemleri kapsayan toplam uçuş süresi 1835 saati buldu.
Bayraktar TB2 103 yangını tespit etti - 5
Demir, paylaşımında "İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla." ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER