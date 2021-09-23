Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde

Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 16:05
Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek, Bayraktar DİHA'nın pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanacabileceğini söyledi.
Bayraktar DİHA'nın aynı zamanda içten yanmalı motorunun üzerindeki alternatör sayesinde bataryalarını şarj edilebildiğini söyleyen Özbek, şunları kaydetti:
"Faydalı yük kapasitesi 5 kilogram. Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine edebiliyor. 50 kilogramlık kalkış ağırlığı var. Kanat açıklığı 5 metre ve 20'ye 20 metrelik bir alan içerisinden dikey iniş kalkışını gerçekleştirebiliyor. 9 bin feet bu uçak için operasyon irtifası, ancak 15 bin feete kadar çıkabiliyor. Seyrini de 45-50 knot arasında gerçekleştiriyor. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabiliyor, hareketli platformlara da iniş kalkış yapabiliyor."
Farklı görevler yapabilen, mühimmat taşıyabilen versiyonların da ileride DİHA’larda görülebileceğini söyleyen Özbek, "Dikey kalkışı elektrikli yaptığımız için batarya teknolojisi ile birebir orantılı olarak bu teknoloji geliştikçe bu ürün de sürekli gelişecek ve kapasiteleri artacak. Bu hava aracının içerisinde kullanılan aviyonikler, elektronik sistemler ve yazılımlar, zaten kendini Mini İHA'da, Bayraktar TB2'de ve AKINCI'da kanıtlamış sistemler" dedi.
Özbek, benzer sistemleri ve yazılım metodolojisini Baykar olarak bütün araçlara uyguladıklarını belirterek, "Bayraktar DİHA’nın şu anda uçuş testlerini bitiriyoruz, testleri bitirdikten sonra seri imalat ve teslimatlarını inşallah 2022 içerisinde görebiliriz" şeklinde konuştu.