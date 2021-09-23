Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde

Farklı görevler yapabilen, mühimmat taşıyabilen versiyonların da ileride DİHA’larda görülebileceğini söyleyen Özbek, "Dikey kalkışı elektrikli yaptığımız için batarya teknolojisi ile birebir orantılı olarak bu teknoloji geliştikçe bu ürün de sürekli gelişecek ve kapasiteleri artacak. Bu hava aracının içerisinde kullanılan aviyonikler, elektronik sistemler ve yazılımlar, zaten kendini Mini İHA'da, Bayraktar TB2'de ve AKINCI'da kanıtlamış sistemler" dedi.

Özbek, benzer sistemleri ve yazılım metodolojisini Baykar olarak bütün araçlara uyguladıklarını belirterek, "Bayraktar DİHA’nın şu anda uçuş testlerini bitiriyoruz, testleri bitirdikten sonra seri imalat ve teslimatlarını inşallah 2022 içerisinde görebiliriz" şeklinde konuştu.