Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde

Bayraktar tarafından geliştirilen Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) ilk kez TEKNOFEST'te sergilendi. 50 kilogram ağırlığındaki araç, 20'ye 20 metre olan bir alandan dikey iniş kalkış yapabiliyor. Bu özelliği ile pist ihtiyacını ortadan kaldıran araç, 2022'de gökyüzünde olacak.

Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 16:05

Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 1
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te görücüye çıkan Bayraktar DİHA, dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyeti sağlıyor. 150 kilometreye kadar haberleşme menziline sahip olan araçta, sensör füzyonu yardımlı tam otonom iniş, kalkış ve seyir özelliği de bulunuyor. Bayraktar DİHA'nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor.
Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 2

Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek, Bayraktar DİHA'nın pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanacabileceğini söyledi.

Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 3
Kalkış ve inişini üzerinde bulunan 4 adet elektrik motoruyla gerçekleştirdiğini belirten Özbek, "Daha sonra arkasındaki içten yanmalı benzinli motoruyla da normal seyrini gerçekleştiriyor. Bu şekilde hibrit bir yapıya sahip olması nedeniyle de herhangi bir elektrikli hava aracının sahip olamayacağı kadar uzun şekilde 12 saate kadar havada kalabiliyor" diye konuştu.
Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 4

HAREKETLİ PLATFORMLARA İNİŞ KALKIŞ YAPABİLİYOR

Bayraktar DİHA'nın aynı zamanda içten yanmalı motorunun üzerindeki alternatör sayesinde bataryalarını şarj edilebildiğini söyleyen Özbek, şunları kaydetti:

"Faydalı yük kapasitesi 5 kilogram. Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine edebiliyor. 50 kilogramlık kalkış ağırlığı var. Kanat açıklığı 5 metre ve 20'ye 20 metrelik bir alan içerisinden dikey iniş kalkışını gerçekleştirebiliyor. 9 bin feet bu uçak için operasyon irtifası, ancak 15 bin feete kadar çıkabiliyor. Seyrini de 45-50 knot arasında gerçekleştiriyor. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabiliyor, hareketli platformlara da iniş kalkış yapabiliyor." 

Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 5
5 kilogramlık faydalı yükün, operasyona göre değişiklik gösterebildiğini belirten Özbek, "Kamerada olduğu gibi motorda da yerli çözüm ortaklarımız var, bununla ilgili bir proje de yürütülüyor. Mevcut test edilen uçak üzerinde Erin Motor'un geliştirdiği motor takılı. Bu motorun uçakta kullanılması planlanıyor. Elektronik yakıt enjeksiyonlu bir motor. İrtifalara göre kompanzansiyonunu yapabiliyor. Karbüratörlü bir motorla karşılaştırıldığı zaman çok daha güvenilir oluyor. Ayrıca, üzerindeki alternatör sayesinde de bütün sistemi besleyebiliyor" diye konuştu.
Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 6

UÇUŞ TESTLERİNDE SONA GELİNDİ

Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Özbek, dünyada bu tarz ürünlerin olduğunu ancak sayılarının çok az olduğunu vurgulayarak, "Zira bu ara bir seviye. Mini İHA gibi elden atılan 5 kilogram ağırlığında da değil, taktik sınıfındaki TB2 kadar ağır da değil" ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 7

Farklı görevler yapabilen, mühimmat taşıyabilen versiyonların da ileride DİHA’larda görülebileceğini söyleyen Özbek, "Dikey kalkışı elektrikli yaptığımız için batarya teknolojisi ile birebir orantılı olarak bu teknoloji geliştikçe bu ürün de sürekli gelişecek ve kapasiteleri artacak. Bu hava aracının içerisinde kullanılan aviyonikler, elektronik sistemler ve yazılımlar, zaten kendini Mini İHA'da, Bayraktar TB2'de ve AKINCI'da kanıtlamış sistemler" dedi.

Özbek, benzer sistemleri ve yazılım metodolojisini Baykar olarak bütün araçlara uyguladıklarını belirterek, "Bayraktar DİHA’nın şu anda uçuş testlerini bitiriyoruz, testleri bitirdikten sonra seri imalat ve teslimatlarını inşallah 2022 içerisinde görebiliriz" şeklinde konuştu.

Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 8
Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 9
Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 10
Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 11
Bayraktar'ın yeni İHA'sı görücüye çıktı: 2022'de gökyüzünde - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER