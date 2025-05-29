Bayram arefesi ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2025 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planları yapanlar, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler ve sevdikleriyle bayramlaşmayı planlayan milyonlarca kişi, “Bayram arefesi ne zaman?”, “Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?” sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, 2025 yılı Kurban Bayramı’nın tarihleri netleşti. İşte arefe günü ve bayramın 1. günü tarihi.

Bayram arefesi ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 1

Kurban Bayramı arefesinin ne zaman, hangi güne denk geldiği, bayram öncesinde son hazırlıklarını yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu yıl 2 günü hafta sonuna denk gelen bayram tatili nedeniyle, tatil süresi 9 güne çıkarılmadı. Bayram cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek. Düzgün bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar ise bayram arefesiyle bayramı birleştirerek tatile çıkmak için hazırlık yapıyor. Peki, bayram arefesi ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram arefesi ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 2

BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN VE NEDEN ÖNEMLİ?

Kurban Bayramı arefesi, bayramdan bir önceki gün olan 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü, özellikle ibadet ve hazırlıklar açısından büyük önem taşıyor. Kurban ibadeti öncesinde manevi bir hazırlık olarak görülen bu gün, aynı zamanda mezarlık ziyaretleri, oruç, dua ve sadaka gibi pek çok ibadetle değerlendirilmekte.

Bayram arefesi ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 3

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın ilk günü Cuma gününe denk gelirken, toplam 4 gün sürecek dini bayramda milyonlarca kişi hem ibadetlerini yerine getirecek hem de sevdikleriyle bir araya gelecek.


Kurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Bayram arefesi ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 4

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Resmi tatil takvimine göre Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Ancak arefe günü öğleden sonra resmi tatil kapsamına girdiği için, kamu kurumlarında çalışanlar için tatil 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak. Böylelikle toplam tatil süresi 4,5 gün olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER