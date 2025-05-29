Bayram arefesi ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2025 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planları yapanlar, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler ve sevdikleriyle bayramlaşmayı planlayan milyonlarca kişi, “Bayram arefesi ne zaman?”, “Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?” sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, 2025 yılı Kurban Bayramı’nın tarihleri netleşti. İşte arefe günü ve bayramın 1. günü tarihi.
Kurban Bayramı arefesinin ne zaman, hangi güne denk geldiği, bayram öncesinde son hazırlıklarını yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu yıl 2 günü hafta sonuna denk gelen bayram tatili nedeniyle, tatil süresi 9 güne çıkarılmadı. Bayram cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek. Düzgün bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar ise bayram arefesiyle bayramı birleştirerek tatile çıkmak için hazırlık yapıyor. Peki, bayram arefesi ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?