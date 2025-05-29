Kurban Bayramı arefesinin ne zaman, hangi güne denk geldiği, bayram öncesinde son hazırlıklarını yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu yıl 2 günü hafta sonuna denk gelen bayram tatili nedeniyle, tatil süresi 9 güne çıkarılmadı. Bayram cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek. Düzgün bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar ise bayram arefesiyle bayramı birleştirerek tatile çıkmak için hazırlık yapıyor. Peki, bayram arefesi ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?