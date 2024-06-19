Bayram bitti dönüş çilesi başladı
Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya araçları ile gelen tatilcilerin dönüşü Kurban Bayramı’nın son gününde başladı. Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Datça ve Marmaris’te tatil yapan ve sabah saatlerinde otellerinden ayrılan tatilciler Menteşe ilçesi girişinde uzun kuyruk oluşturdu.
15 Haziran’da başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 4 milyon yerli turist Muğla’nın dünyaca ünlü Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi tatil beldelerine geldi.