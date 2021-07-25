Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Kazada araç sürücüsü Erin Enes Aydın ile babası Güven Aydın (47) ve akrabaları Nurşen Topal (43) hayatını kaybederken, annesi Ayla Aydın (35) ile kız kardeşi Esra Zeynep Aydın (17) ise ağır yaralandı. Yaralı anne ve kızı Kavak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.