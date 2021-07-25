Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Bayram tatili sonrası Artvin'den İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu araç, Samsun'da su kanalına girip menfezde ters döndü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

İHA 25.07.2021 - 11:11

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 1

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 59. kilometresi Büyük Çukur mevkiinde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 2

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Artvin'e bayram tatiline gidip geri dönen ailenin içinde bulunduğu Eren İsmail Aydın (19) idaresindeki 77 AAD 052 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girerek yaklaşık 60 metre sürüklenip su menfezine çarparak ters döndü. 

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 3

Kazada araç sürücüsü Erin Enes Aydın ile babası Güven Aydın (47) ve akrabaları Nurşen Topal (43) hayatını kaybederken, annesi Ayla Aydın (35) ile kız kardeşi Esra Zeynep Aydın (17) ise ağır yaralandı. Yaralı anne ve kızı Kavak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 4

Kazada hurdaya dönen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 5

Kazada ölen baba ve oğlunun İstanbul'da muhasebeci oldukları öğrenildi.

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 6
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 7
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 8
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 9
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 10
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 11
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 12
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 13
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 14
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 15
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 16
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 17

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