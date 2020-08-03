Bayram dönüşü trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'nın 4. gününde İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler Kocaeli TEM Otoyolu'nda büyük bir yoğunluk oluşturmaya başladı.
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03.08.2020 - 12:24
Kurban Bayramı'nın 4. gününde İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk öğle saatlerinde de sürüyor. TEM Otoyolu’nda oluşan uzun araç kuyrukları ise havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenler, bayramın 4. gününde de TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluşturdu.
Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar öğle saatlerinde Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi.
İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu İzmit kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.
TEM yolu Kocaeli geçişinde 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere Rampası'nda trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken, yoğunluktan çıkmak isteyen sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'na yöneldi.
Tatilciler, Kurban Bayramı nedeniyle geçici süreliğine açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak yoğunluğa takılmadan İstanbul istikametinde ilerledi.
Yoğunluğun özellikle öğleden sonra artması bekleniyor.
Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüşüyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da hareketlilik başladı.
Otogar'daki hareketlilik havadan görüntülendi.
İşte otogardaki ve otoyollardaki son durumdan fotoğraflar...
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