Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı

DHA 26.07.2021 - 14:37
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Kumbağ Mahallesi'nin özellikle pandemi döneminde bunalan, sıkılan ve evlerinde kalmak zorunda olan birçok kişinin, kısıtlamaların bitmesi ve bayram tatili nedeniyle tercih edildiğini belirtti.
İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yoğunluğun beklediklerinden fazla olduğunu söyleyen Sabri Çınar, "Bu yoğunluk nedeni ile de evsel atıkların çoğaldığı bir süreç geçirdik. 4 günde 250 ton çöp topladık. Kumbağ'da gündüz 3 araç gece de 3 araç olmak üzere bu yoğun atıkları vatandaşlarımız etkilenmeden bertaraf ettik" diye konuştu.