Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı

İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yoğunluğun beklediklerinden fazla olduğunu söyleyen Sabri Çınar, "Bu yoğunluk nedeni ile de evsel atıkların çoğaldığı bir süreç geçirdik. 4 günde 250 ton çöp topladık. Kumbağ'da gündüz 3 araç gece de 3 araç olmak üzere bu yoğun atıkları vatandaşlarımız etkilenmeden bertaraf ettik" diye konuştu.