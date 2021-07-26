Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı

Kurban Bayramı tatillerini Tekirdağ'ın turistik Kumbağ Mahallesi'nde geçiren tatilciler ayrıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, tatilin son 4 gününde 250 ton çöp topladıklarını söyledi.

DHA 26.07.2021 - 14:37

Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı - 1
Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik Kumbağ Mahallesi, Kurban Bayramı tatilinde, İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yoğun ilgi gördü.
Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı - 2
Kış aylarındaki nüfusu 2 bin 500 olan Kumbağ'a, tatil boyunca 300 bine yakın tatilci geldi. Kumbağ'daki tatilciler bayram izninin bitmesi ile dünden itibaren bölgeden ayrılmaya başladı.
Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı - 3
Tatilcilerin ayrılmasıyla birlikte merkez Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sahil boyunca temizlik çalışması yaptı.
Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı - 4

"250 TON ÇÖP TOPLADIK"

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Kumbağ Mahallesi'nin özellikle pandemi döneminde bunalan, sıkılan ve evlerinde kalmak zorunda olan birçok kişinin, kısıtlamaların bitmesi ve bayram tatili nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı - 5

İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yoğunluğun beklediklerinden fazla olduğunu söyleyen Sabri Çınar, "Bu yoğunluk nedeni ile de evsel atıkların çoğaldığı bir süreç geçirdik. 4 günde 250 ton çöp topladık. Kumbağ'da gündüz 3 araç gece de 3 araç olmak üzere bu yoğun atıkları vatandaşlarımız etkilenmeden bertaraf ettik" diye konuştu.

Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı - 6
Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı - 7
Bayram etkisi: Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER