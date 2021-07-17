Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi

Bolu'da 9 günlük bayram tatili için erkenden yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu. Bölgede zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
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İHA - DHA 17.07.2021 - 12:24
Bolu’da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oluyor.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler nedeniye, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu güzergahı geçişinde trafik durma noktasına geliyor.
Özellikle Bolu Dağı ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu geçişlerinde trafikte kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor.
Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
İşte Bolu TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu trafiğinden kareler...
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