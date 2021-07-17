Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi

Bolu'da 9 günlük bayram tatili için erkenden yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu. Bölgede zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

İHA - DHA 17.07.2021 - 12:24

Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 1
Bolu’da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oluyor.
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 2
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler nedeniye, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu güzergahı geçişinde trafik durma noktasına geliyor.
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 3
Özellikle Bolu Dağı ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu geçişlerinde trafikte kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor.
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 4
Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 5
İşte Bolu TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu trafiğinden kareler...
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 6
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 7
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 8
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 9
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 10
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 11
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 12
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 13
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 14
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 15
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 16
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 17
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 18
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 19
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 20
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 21
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 22
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 23
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 24
Bayram göçü başladı, TEM kilitlendi - 25

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