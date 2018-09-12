Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler erken dönüyor
DHA
Kurban Bayramı için ülkelerine giden ve 31 Aralık'a kadar izin verilen Suriyeliler, İdlib operasyonu nedeniyle erken dönüyor.
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1Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 10 bini, İdlib'deki saldırılar nedeniyle Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye erken döndü.
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2Kilis Valiliği'nin izniyle 1- 18 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı için Suriye'ye gitti.
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3Bu hafta başında yeniden dönmeye başlayan Suriyelilerden yaklaşık 10 bini şu ana kadar geri döndü.
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4Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapıldıktan ve yanlarındaki eşyalar arandıktan sonra Türkiye'ye geçişlerine izin verilen Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak rejimin İdlib'e yönelik operasyonu nedeniyle erken döndüklerini belirtti.
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5Bayram için giden Suriyelilerin 31 Aralık’a kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.
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