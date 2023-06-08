Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı? Gözler ikramiye ödeme tarihlerinde
Kurban Bayramı tatil takviminin açıklanması ardından gözler bir kez daha bayram ikramiyelerine çevrildi. Yılın ilk bayram ikramiyeleri nisan ayında yatırılmıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise haziran ayında ödenmesi bekleniyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi binlerce emeklinin gözü kulağı ikramiye ödeme tarihlerine çevrildi. Diyanet takvimine göre, dört günlük Kurban Bayramı Kurban Bayramı'nın 28 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında idrak edilecek.