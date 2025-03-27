Bayram izni soruları ve yanıtları: İdari izin özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor?

İDARİ İZİN KULLANIMINDA MAAŞTA KESİNTİ OLUR MU?

İdari izin, işverenin çalışanlarına tanıdığı ekstra izin hakkıdır ve bu süreçte çalışanlar maaşlarını tam olarak almaya devam eder.



Ancak bazı önemli noktalar şunlardır:



Kamu Çalışanları: İdari izin genellikle kamu sektöründe daha yaygındır ve maaştan herhangi bir kesinti yapılmaz.



Özel Sektör: Özel sektörde idari izin tamamen işverenin inisiyatifindedir. İşveren, bu izni ücretli veya ücretsiz şekilde verebilir. Ancak çoğu durumda, ücretli idari izin tercih edilir.