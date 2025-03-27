Bayram izni soruları ve yanıtları: İdari izin özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Bu karar, birçok çalışanı sevindirse de, bu iznin kimleri kapsadığı ve hangi şartlarda geçerli olduğu konusunda bazı soru işaretleri oluştu. Peki, İdari izin nedir, özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimi kapsıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi idari izin kapsamına aldık. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak” diyerek, Ramazan Bayramı tatili süresinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Ancak 9 günlük bayram tatili tüm çalışanları kapsamıyor.