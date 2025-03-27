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Bayram izni soruları ve yanıtları: İdari izin özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Bu karar, birçok çalışanı sevindirse de, bu iznin kimleri kapsadığı ve hangi şartlarda geçerli olduğu konusunda bazı soru işaretleri oluştu. Peki, İdari izin nedir, özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimi kapsıyor?

Bayram izni soruları ve yanıtları: İdari izin özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi idari izin kapsamına aldık. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak” diyerek, Ramazan Bayramı tatili süresinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Ancak 9 günlük bayram tatili tüm çalışanları kapsamıyor.

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Bayram izni soruları ve yanıtları: İdari izin özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor? - 2

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Nisan Salı günü bayramın son günü olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla, bayram tatilinin sonrasındaki 2-3-4 Nisan (çarşamba, perşembe, cuma) günleri de idari izin olarak belirlendi. Bu durumda, hafta sonları da dahil edilerek toplam tatil süresi 9 güne çıkmış oldu.

Bayram izni soruları ve yanıtları: İdari izin özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor? - 3

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSAR?

İdari izin uygulaması yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar için geçerli olacak. Bu izin, özel sektör çalışanlarını kapsamaz. Kamu çalışanları, belirtilen idari izin günlerinde çalışmadıkları için ek bir izin başvurusu yapmalarına gerek kalmadan tatil yapabilecekler.

Bayram izni soruları ve yanıtları: İdari izin özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor? - 4

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İDARİ İZİN KULLANABİLİR Mİ?

Özel sektör çalışanları için idari izin uygulaması geçerli değildir. Ancak işverenler, kendi insiyatifleri doğrultusunda bu süreyi tatil olarak değerlendirebilir veya yıllık izin kullanma imkânı tanıyabilir. İdari izin, kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına da geliyor. Bu durumda, özel sektör çalışanlarının tatil süresi işverenin vereceği karara bağlı olacaktır.

Bayram izni soruları ve yanıtları: İdari izin özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor? - 5

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İZİNLERİNİ NASIL UZATABİLİR?

Resmi tatilin öncesi veya sonrasındaki iş gününe denk gelen günü yıllık izin veya idari izin alarak tatili uzatabilirsiniz. Örneğin, 14 gün yıllık izin hakkınız varsa, bunun 10 gününü toplu şekilde kullandıktan sonra geriye kalan 4 günü tek tek (1+1+1+1) veya ikişer gün (2+2) şeklinde değerlendirebilirsiniz.

Bayram izni soruları ve yanıtları: İdari izin özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor? - 6

İDARİ İZİN KULLANIMINDA MAAŞTA KESİNTİ OLUR MU? 

İdari izin, işverenin çalışanlarına tanıdığı ekstra izin hakkıdır ve bu süreçte çalışanlar maaşlarını tam olarak almaya devam eder.

Ancak bazı önemli noktalar şunlardır:

Kamu Çalışanları: İdari izin genellikle kamu sektöründe daha yaygındır ve maaştan herhangi bir kesinti yapılmaz.

Özel Sektör: Özel sektörde idari izin tamamen işverenin inisiyatifindedir. İşveren, bu izni ücretli veya ücretsiz şekilde verebilir. Ancak çoğu durumda, ücretli idari izin tercih edilir.

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