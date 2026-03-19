Bayram mesajları 2026: Ramazan Bayramı'na özel kısa, en güzel, resimli ve anlamlı bayram mesajları
19.03.2026 19:43
NTV - Haber Merkezi
Ramazan Bayramı mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler, bayram arefesinin gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzaklarda bulunan sevdiklerini ve dostlarını bayram mesajlarıyla hatırlamak ve onlara bu özel günü anlamlı kılmak isteyen vatandaşlar, kısa, güzel, anlamlı ve resimli bayram mesajlarını araştırıyor. Sizde sosyal medya veya Whatsapp üzerinden sevdiklerinizi hatırlayabilir ve bayram sabahında tebessümlere vesile olabilirsiniz. İşte 2026 Ramazan Bayramı'na özel, kısa, güzel, anlamlı ve resimli bayram mesajları ve sözleri.
Ramazan Bayramı için geri sayım hızlandı. Bu yıl Cuma gününe denk gelen bayramın ilk günü, bayram sevincini de beraberinde getiriyor. Milyonlarca kişi bayram sabahı sevdiklerinin, dostlarının ve arkadaşlarının bayramlarını, bayram mesajlarıyla birlikte kutlayacak. Sizde sevdiklerinizin bayramını bayram mesajlarıyla kutlayabilir ve onlara bu özel günü anlamlı kılabilirsiniz. İşte Ramazan Bayramı için kısa, en güzel, resimli ve anlamlı bayram mesajları.
2026 RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Mübarek Ramazan Bayramının size ve sevdiklerinize mutluluk, huzur ve refah getirmesi dileğiyle. Ramazan bayramınız mübarek olsun...
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara. Ramazan Bayramınızı kutlar, küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öperim.
Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim
Ramazan Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyorum. Tüm sevdiklerinin ve senin Ramazan Bayramı kutlu olsun.
Bu neşeli günde, tüm dünyada barışın hüküm sürmesi ve hayatınızın iyimserlik ve uyumla dolu olması için dua ediyorum. Tüm sevdiklerimin bayramı kutlu olsun.
Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına; sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Kainatın yaratıcısı ve Müslüman aleminin Rabbi olan yüce Allah’a sonsuz teşekkürlerimiz olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla ve sevgisiyle gelsin, herkes için hayırlara vesile olsun. Bayramınız mübarek olsun.
Ramazanın manevi atmosferinden aldığınız güçle, bayramın mutluluğunu doyasıya yaşamanız dileğiyle, nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramı'nız hayırlara vesile olsun.
Bu mübarek bayramda, yüreklerimizin bir olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Bayramınız kutlu, gönülleriniz mutlu olsun!
Bayramlarda; küs kalmayıp, affedip ve her zaman sevmek gerekir. Siz de bayramların bu sessiz çağrısına kulak verin. Bayramınız kutlu olsun.
Bu hayırlı günlerin sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı, manevi duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye ve güzel davranışlar göstermemize vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Bütün hüzünleri bir kenara bırakman gereken bu mübarek günde, sevincin daim mutluluğun bol olsun. Senin ve bütün ailenin bayramı kutlu olsun.
Güzel düşünceler bir arada toplanırsa güzel dualar ortaya çıkar. Dualar ise yüce Allah’a gider ve nur olur. Dualarınızda olmak ümidiyle. Hayırlı bayramlar.
Evinize gül kokusu sinsin, Allah kalplerinizi iyilikle doldursun, bu bayram elleriniz mutluluk ile beraber birleşsin. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler, paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Bayramınız kutlu olsun! Yüreklerinizdeki sevgi, birlik ve kardeşlik duygularıyla dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.
Huzur ve sevgi dolu bu özel günü sevdiğiniz bütün insanlarla geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı bayramlar.
Hayat, çok kısadır ve bütün özel anlar yaşandıkça anlaşılır. Bu güzel günde sevdikleriniz ile birlikte mutlu bir bayram geçirmeniz ümidiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Kalbim ve dualarım sizinle. Bir sonraki bayramı birlikte geçirmek ümidiyle. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Bayramlar mutluluktur, umuttur, özlemdir, yarınlar için iyi niyettir. Dualarınız kabul, sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Bayramınız kutlu olsun.