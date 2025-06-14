Bayram mı, tatil mi? Mezarları neden ziyaret etmeliyiz?
Bayramlar; eskiden akrabaların ziyaret edildiği, insanların bir araya gelerek birlikte zaman geçirip büyük sofraları paylaştığı özel ve anlamlı günler olarak yaşanırken, artık günümüzde giderek çoğu kişi için sıradan bir tatil, işlere ara verme veya kaçış fırsatı olarak görülmeye başlandı. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar yazdı.
Peki, tarih boyunca bütün toplumlarda görülen bayram olgusu neden var oldu?
İLİŞKİLERİN PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖZGÜN ÖNEMİ
İlişkiler özellikle de akraba ilişkileri biyolojik ve evrimsel olarak, psikolojik sağlık ve gelişim açısından özgün bir önem taşır. Bu ilişkiler; bireyin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini desteklerken, evrimsel kökenlerden gelen mekanizmalarla psikolojik iyi oluşu güçlendirir. Akraba seçilimi ve grup dayanışması, bireylerin özellikle genetik ortaklığın yüksek olduğu akrabalarına güven duymasını sağlamıştır. Bu psikolojik olarak güvenlik hissi yaratır ve zorlanmalarla başa çıkmayı kolaylaştırır.