Bayram namazı evde tek kılınır mı? Cemaatle kılınması şart mı? Diyanet açıkladı
Bayram namazının evde tek kılınıp kılınamayacağı, 2025 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yine merak edilen konular arasında yer almaya başladı. 30 Mart Pazar sabahı, Türkiye'nin tüm illerinden milyonlarca vatandaş camilere akın edecek ve cemaatle birlikte erken saatlerde bayram namazını eda edecek. Peki, bayram namazı evde tek kılınır mı? Cemaatle kılınması şart mı? İşte Diyanet'e göre bayram namazı kılınışının usulü.
30 Mart Pazar sabahı tüm ülke genelinde bayram namazı kılınacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gidecek ve cemaatle namaza oturacak olan vatandaşlar, "Camiye gitmeden evde bayram namazı kılınır mı?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, bayram namazı evde tek kılınır mı? Cemaatle kılınması şart mı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması.