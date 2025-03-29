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Bayram namazı evde tek kılınır mı? Cemaatle kılınması şart mı? Diyanet açıkladı

Bayram namazının evde tek kılınıp kılınamayacağı, 2025 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yine merak edilen konular arasında yer almaya başladı. 30 Mart Pazar sabahı, Türkiye'nin tüm illerinden milyonlarca vatandaş camilere akın edecek ve cemaatle birlikte erken saatlerde bayram namazını eda edecek. Peki, bayram namazı evde tek kılınır mı? Cemaatle kılınması şart mı? İşte Diyanet'e göre bayram namazı kılınışının usulü.

Bayram namazı evde tek kılınır mı? Cemaatle kılınması şart mı? Diyanet açıkladı - 1

30 Mart Pazar sabahı tüm ülke genelinde bayram namazı kılınacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gidecek ve cemaatle namaza oturacak olan vatandaşlar, "Camiye gitmeden evde bayram namazı kılınır mı?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, bayram namazı evde tek kılınır mı? Cemaatle kılınması şart mı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram namazı evde tek kılınır mı? Cemaatle kılınması şart mı? Diyanet açıkladı - 2

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.

Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir.

Buna göre; cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Bayram namazı evde tek kılınır mı? Cemaatle kılınması şart mı? Diyanet açıkladı - 3

BAYRAM SABAHI YAPILMASI GEREKENLER

Bayram sabahı erkenden kalkmak, yıkanmak, dişleri temizlemek, en iyi elbiseleri giymek ve güzel kokular sürünerek camiye gitmek, karşılaştığı kimselere güleryüzlü davranmak, fakirlere yardımda bulunarak sevindirmek, din kardeşlerimizin bayramını tebrik etmek, büyükleri ziyaret etmek, ölülerimiz için sadaka vermek, kabirlerini ziyaret ederek Kur’an okumak ve duâ etmek, küskünlükleri bırakmak, dargınları barıştırmak, çocukları hediyelerle sevindirmek bayramlarda yapılması gereken belli başlı görevlerdir.

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