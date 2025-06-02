Bayram namazı farz mı, kimler kılabilir?
Bayram namazı, Müslümanların Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kıldıkları özel ve sünnet olan bir namazdır. Bu namaz, bayram günlerinde sabah güneş doğduktan sonra genellikle camilerde veya açık alanlarda cemaatle birlikte kılınır. Peki, bayram namazı farz mı, kimler kılabilir?
Bayram namazı, Müslümanların Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kıldıkları özel ve sünnet olan bir namazdır. Bu namaz, bayram günlerinde sabah güneş doğduktan sonra genellikle camilerde veya açık alanlarda cemaatle birlikte kılınır. Peki, bayram namazı farz mı, kimler kılabilir?