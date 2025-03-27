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Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 2025 Diyanet il il bayram namazı vakitleri

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri de belli oldu. İkamet ettikleri şehirlerde bayram namazlarının saat kaçta eda edileceğini merak eden vatandaşlar, il il bayram namazı sorgulaması yapıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 2025 Diyanet il il bayram namazı vakitleri - 1

2025 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanacak. Öte yandan illere göre bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram sabahı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep ve Samsun gibi büyükşehirler dahil olmak üzere her ilde camilerde yoğun bir katılım olacağı tahmin ediliyor. İşte, 2025 Diyanet il il bayram namazı vakitleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 2025 Diyanet il il bayram namazı vakitleri - 2

İSTANBUL-ANKARA VE İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 07.07, İstanbul'da 07.22, İzmir'de 07.30'da kılınacak.

Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 2025 Diyanet il il bayram namazı vakitleri - 3

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

30 Mart Pazar günü başlıyor. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 2025 Diyanet il il bayram namazı vakitleri - 4


"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

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