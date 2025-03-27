Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 2025 Diyanet il il bayram namazı vakitleri

2025 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanacak. Öte yandan illere göre bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram sabahı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep ve Samsun gibi büyükşehirler dahil olmak üzere her ilde camilerde yoğun bir katılım olacağı tahmin ediliyor. İşte, 2025 Diyanet il il bayram namazı vakitleri...



