Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 2025 Diyanet il il bayram namazı vakitleri
Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri de belli oldu. İkamet ettikleri şehirlerde bayram namazlarının saat kaçta eda edileceğini merak eden vatandaşlar, il il bayram namazı sorgulaması yapıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?
2025 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanacak. Öte yandan illere göre bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram sabahı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep ve Samsun gibi büyükşehirler dahil olmak üzere her ilde camilerde yoğun bir katılım olacağı tahmin ediliyor. İşte, 2025 Diyanet il il bayram namazı vakitleri...