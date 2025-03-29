Bayram namazı kılınışı: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet adım adım açıkladı
Bayram namazının nasıl kılınacağı, 2025 Ramazan Bayramı'nın idrak edilecek olması nedeniyle milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl ramazan ayının bitişiyle birlikte bir sonraki gün cemaatle birlikte kılınan bayram namazının nasıl kılınacağı, evde tek kılınıp kılınmayacağı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bayram namazı kılınışı.
2025 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yılın ilk bayram namazı 30 Mart Pazar sabahı kılınacak. Üç ayların son ayı olan ve İslam dünyası için kutsal kabul edilen ramazan ayının bitişiyle birlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren tüm ülke genelinde bayram namazı kılınacak. Bayram namazı, yılda sadece 2 kez kılındığı için unutanlar olabiliyor ve bu nedenle namaz öncesinde bayram namazı kılınışı müezzin tarafından yeniden hatırlatılıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?