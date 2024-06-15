Bayram namazı nasıl, kaç rekat kılınır? Bayram namazının kılınışıyla ilgili bilgiler
İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak. İlk kez bayram namazı kılacak olan vatandaşlar, namaz ibadetine yönelik araştırma yapıyor. Peki, Bayram namazı nasıl, kaç rekat kılınır? Bayram namazının kılınışıyla ilgili bilgileri derledik.
İslam’da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur. Peki, bayram namazı nasıl, kaç rekat kılınır?