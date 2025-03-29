Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet adım adım bayram namazı kılınışı
Bayram namazı kılınırken normal vakit namazlarından farklı olarak ilk rekatta üç kere tekbir alınır. Bayram namazı kılınışı, 2 yılda bir olduğundan karıştırılabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı adım adım doğru bayram namazı kılınışını aktardı. Ramazan Bayramı iki rekattan oluşurken kazası bulunmuyor. Kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Peki Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bayram namazı kılınışı.
2025 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yılın ilk bayram namazı 30 Mart Pazar sabahı kılınacak. Üç ayların son ayı olan ve İslam dünyası için kutsal kabul edilen ramazan ayının bitişiyle birlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren tüm ülke genelinde bayram namazı kılınacak. Bayram namazı, yılda sadece 2 kez kılındığı için unutanlar olabiliyor ve bu nedenle namaz öncesinde bayram namazı kılınışı müezzin tarafından yeniden hatırlatılıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?