Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı

1. Rekat



- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,



- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;



- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.



- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.



- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.



2. Rekat



- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.



- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.



- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.



Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.



Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.