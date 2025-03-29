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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Diyanet'e göre bayram namazı kılınışı)

Bayram namazının nasıl kılınacağı, 2025 Ramazan Bayramı'nın idrak edilecek olması nedeniyle milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl ramazan ayının bitişiyle birlikte bir sonraki gün cemaatle birlikte kılınan bayram namazının nasıl kılınacağı, evde tek kılınıp kılınmayacağı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bayram namazı kılınışı.

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Diyanet'e göre bayram namazı kılınışı) - 1

2025 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yılın ilk bayram namazı 30 Mart Pazar sabahı kılınacak. Üç ayların son ayı olan ve İslam dünyası için kutsal kabul edilen ramazan ayının bitişiyle birlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren tüm ülke genelinde bayram namazı kılınacak. Bayram namazı, yılda sadece 2 kez kılındığı için unutanlar olabiliyor ve bu nedenle namaz öncesinde bayram namazı kılınışı müezzin tarafından yeniden hatırlatılıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Diyanet'e göre bayram namazı kılınışı) - 2

Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Diyanet'e göre bayram namazı kılınışı) - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Diyanet'e göre bayram namazı kılınışı) - 4

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Diyanet'e göre bayram namazı kılınışı) - 5

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

Her bayram namazında namazı kıldıran imam ve müezzinle birlikte okunan teşrik tekbirleri, maneviyatı artırmasıyla bilinir. Ramazan Bayramı namazında okunacak olan teşrik tekbirlerinin ise okunuşu ve anlamları merak ediliyor.

Okunuşu:

“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd”

Anlamı:

“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”

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