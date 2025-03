Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Diyanet'e göre bayram namazı kılınışı)

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

Her bayram namazında namazı kıldıran imam ve müezzinle birlikte okunan teşrik tekbirleri, maneviyatı artırmasıyla bilinir. Ramazan Bayramı namazında okunacak olan teşrik tekbirlerinin ise okunuşu ve anlamları merak ediliyor.



Okunuşu:



“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd”



Anlamı:



“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”