Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini paylaştı

Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte pek çok vatandaş şimdiden bayram namazı saati hakkında araştırma yapmaya başladı. Bayram namazı vakti ilden ile değişiklik gösteriyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini paylaştı.

Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini paylaştı - 1

Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler namaz saatlerine çevrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini paylaştı - 2

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın edip, birbirleriyle bayramlaşacak.

Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini paylaştı - 3

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan  21 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

İstanbul: 06:49
Ankara:06:34
İzmir:06:59
Bursa: 06:49
Adana:06:27
Çanakkale: 07:00

Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini paylaştı - 4

2023 imsakiyesi ile tüm illerin bayram namazı vakitleri paylaşıldı.

2023 İMSAKİYESİ İLE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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