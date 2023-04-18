Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini paylaştı

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 21 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

İstanbul: 06:49

Ankara:06:34

İzmir:06:59

Bursa: 06:49

Adana:06:27

Çanakkale: 07:00