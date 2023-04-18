Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini paylaştı

Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler namaz saatlerine çevrildi.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın edip, birbirleriyle bayramlaşacak.
İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 21 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;
İstanbul: 06:49
Ankara:06:34
İzmir:06:59
Bursa: 06:49
Adana:06:27
Çanakkale: 07:00
2023 imsakiyesi ile tüm illerin bayram namazı vakitleri paylaşıldı.
2023 İMSAKİYESİ İLE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN