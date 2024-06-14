Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet illere göre bayram namazı saatlerini paylaştı
Kurban Bayramı için son hazırlıklarını yapan vatandaşlar bayram namazı vakti araştırmalarına da başladı. Müslümanlar, 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazı ibadetlerini gerçekleştirmek için cami ziyaretinde bulunacak. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bilgileriyle il il cuma namazı vakitlerini derledik.
İllere göre bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bayram namazı vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Bayram ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bayram namazı vakitlerini inceliyor.