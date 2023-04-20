Bayram namazı saatleri 2023: Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitleri

Bayram namazı saatleri, arefe gününün gelmesi ve ramazan ayının son gününe girilmesiyle birlikte pek çok vatandaş tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. Bayram namazı saatleri ilden ile değişiklik gösteriyor. Yarın kılınacak bayram namazı öncesinde ise Diyanet tarafından paylaşılan 2023 il il bayram namazı saatleri merak ediliyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte il il Ramazan Bayramı namaz vakitleri.

Bayram namazı saatleri 2023: Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitleri - 1

Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde ise gözler namaz saatlerine çevrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram namazı saatleri 2023: Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitleri - 2

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın edip, birbirleriyle bayramlaşacak.

Bayram namazı saatleri 2023: Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitleri - 3

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan  21 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

İstanbul: 06:49
Ankara:06:34
İzmir:06:59
Bursa: 06:49
Adana:06:27
Çanakkale: 07:00

Bayram namazı saatleri 2023: Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitleri - 4

2023 imsakiyesi ile tüm illerin bayram namazı vakitleri paylaşıldı.

2023 İMSAKİYESİ İLE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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