Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri
Bayram namazı saatleri, Ramazan Bayramı sabahına kısa bir zaman kala milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bugün idrak edilecek olan arefe günüyle birlikte son iftar yapılacak ve ramazan ayına bu akşamdan itibaren veda edilecek. Yarın sabah erken saatlerden itibaren bayram namazı için camilere gidecek ve birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatleri belli oldu. Peki, bayram namazı yarın saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri.
2025 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, il il bayram namazı saatleri farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2025 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?