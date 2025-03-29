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Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri

Bayram namazı saatleri, Ramazan Bayramı sabahına kısa bir zaman kala milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bugün idrak edilecek olan arefe günüyle birlikte son iftar yapılacak ve ramazan ayına bu akşamdan itibaren veda edilecek. Yarın sabah erken saatlerden itibaren bayram namazı için camilere gidecek ve birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatleri belli oldu. Peki, bayram namazı yarın saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri.

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri - 1

2025 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, il il bayram namazı saatleri farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2025 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri - 2

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

30 Mart Pazar günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.

Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 07.22'de kılınacak.

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri - 3

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından paylaşılan 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, Ankara'da bayram namazı saatleri belli oldu.

Buna göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 07.07'de kılınacak.

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri - 4

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2025 bayram namazı saatlerinin açıklanmasının ardından İzmir'de bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu.

Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 07.30'da kılınacak.

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri - 5

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri - 6

YURT DIŞI BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 07.04'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.39'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.33'te, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.

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