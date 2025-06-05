Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saatleri, Kurban Bayramı sabahına artık saatler kala milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bugün idrak edilecek olan arefe günü sonrasında 6 Haziran sabahı Kurban Bayramı namazı kılınacak ve daha sonrasında kurban ibadetleri yerine getirilecek. Yarın sabah bayram namazı için camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2025 bayram namazı saatleriyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, bayram namazı yarın saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri.

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri - 1

2025 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte il il bayram namazı saatleri, baştan İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Yaşadıkları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2025 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri - 2

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

6 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.

Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 06.08'te kılınacak.

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri - 3

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 Kurban Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, Ankara'da bayram namazı saatleri belli oldu.

Buna göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 05.55'de kılınacak.

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri - 4

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2025 Kurban Bayramı namazı saatlerinin açıklanmasının ardından İzmir'de bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu.

Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 06.22'de kılınacak.

Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri - 5

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 6 Haziran sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

Adana: 05:52, Adıyaman: 05:39, Afyonkarahisar: 06:07, Ağrı: 05:15, Aksaray: 05:54,Amasya: 05:41 Ankara: 05:55, Antalya: 06.11, Ardahan: 05:13, Artvin: 05:16,Aydın: 06:20, Balıkesir: 06:16, Bartın: 05:53, Batman: 05:27 Bayburt: 05:25,Bilecik: 06:06 Bingöl: 05:27, Bitlis: 05:22 Bolu: 05:58, Burdur: 06:11,Bursa: 06:10, Çanakkale: 06:20, Çankırı: 05:50, Çorum: 05:45, Denizli: 06:15,Diyarbakır: 05:30 Düzce: 05:59, Edirne: 06:16, Elazığ: 05:33, Erzincan: 05:29,Erzurum: 05:21, Eskişehir: 06:05, Gaziantep: 05:44, Giresun: 05:30, Gümüşhane: 05:27,Hakkari: 05:17, Hatay: 05:51, Iğdır: 05:10, Isparta: 06:09 İstanbul: 06:08, İzmir: 06:22, Kahramanmaraş: 05:44, Karabük: 05:53, Karaman: 06:00, Kars: 05:12,Kastamonu: 05:48, Kayseri: 05:47, Kilis: 05:46, Kırıkkale: 05:53, Kırklareli: 06:13,Kırşehir: 05:52, Kocaeli: 06:05, Konya: 06:01, Kütahya: 06:08, Malatya: 05:37,Manisa: 06:20, Mardin: 05:30, Mersin: 05:55, Muğla: 06:20 Muş: 05:23,Nevşehir: 05:51, Niğde: 05:52, Ordu: 05:32, Osmaniye: 05:48, Rize: 05:22,Sakarya: 06:03, Samsun: 05:38, Şanlıurfa: 05:38, Siirt: 05:24, Sinop: 05:40,Şırnak: 05:22 Sivas: 05:39, Tekirdağ: 06:14, Tokat: 05:39, Trabzon: 05:25,Tunceli: 05:30, Uşak: 06:12, Van: 05:16, Yalova: 06:08, Yozgat: 05:47, Zonguldak: 05:55

DAHA FAZLA GÖSTER