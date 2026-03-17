Bayram namazı saatleri 2026: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri
17.03.2026 09:03
NTV - Haber Merkezi
Bayram namazı saatleri, Ramazan Bayramı sabahına kısa bir zaman kala milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek olan arefe günüyle birlikte son iftar yapılacak ve ramazan ayına veda edilecek. 20 Mart Cuma sabahı bayram namazı için camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı 2026 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri.
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
20 Mart Cuma günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.
Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 07.39'da kılınacak.
ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet tarafından paylaşılan 2026 Ramazan Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, Ankara'da bayram namazı saatleri belli oldu.
Buna göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 07.23'te kılınacak.
İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
2026 bayram namazı saatlerinin açıklanmasının ardından İzmir'de bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu.
Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 07.45'te kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2026
İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 20 Mart Cuma sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;
"Adana: 07:12, Adıyaman: 07:01, Afyonkarahisar: 07:32, Ağrı: 06:42, Amasya: 07:12, Ankara: 07:23, Antalya: 07:31, Artvin: 06:48, Aydın: 07:42, Balıkesir: 07:43, Bilecik: 07:35, Bingöl: 06:52, Bitlis: 06:46, Bolu: 07:29, Burdur: 07:33, Bursa: 07:38, Çanakkale: 07:49, Çankırı: 07:20, Çorum: 07:15, Denizli: 07:37, Diyarbakır: 06:53, Edirne: 07:49, Elazığ: 06:57, Erzincan: 06:56, Erzurum: 06:49, Eskişehir: 07:32, Gaziantep: 07:04, Giresun: 07:01, Gümüşhane: 06:57, Hakkari: 06:39, Hatay: 07:09, Isparta: 07:31, Mersin: 07:15, İstanbul: 07:39, İzmir: 07:45, Kars: 06:42, Kastamonu: 07:20, Kayseri: 07:12, Kırklareli: 07:46, Kırşehir: 07:18, Kocaeli: 07:35, Konya: 07:24, Kütahya: 07:34, Malatya: 07:01, Manisa: 07:44, Kahramanmaraş: 07:06, Mardin: 06:51, Muğla: 07:40, Muş: 06:48, Nevşehir: 07:15, Niğde: 07:15, Ordu: 07:03, Rize: 06:53, Sakarya: 07:33, Samsun: 07:10, Siirt: 06:46, Sinop: 07:15, Sivas: 07:06, Tekirdağ: 07:45, Tokat: 07:08, Trabzon: 06:56, Tunceli: 06:56, Şanlıurfa: 06:58, Uşak: 07:36, Van: 06:40, Yozgat: 07:15, Zonguldak: 07:28, Aksaray: 07:18, Bayburt: 06:54, Karaman: 07:21, Kırıkkale: 07:20, Batman: 06:49, Şırnak: 06:44, Bartın: 07:26, Ardahan: 06:44, Iğdır: 06:38, Yalova: 07:38, Karabük: 07:25, Kilis: 07:05, Osmaniye: 07:08, Düzce: 07:30."