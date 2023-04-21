Bayram namazı sebebiyle camiler doldu

Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı sebebiyle camilere gelenler, bayram namazını kıldı. Camilere sığmayan cemaatler cami bahçelerinde namazlarını kıldı. Namazın ardından bayram vaazını dinleyen vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 1

GAZİANTEP NURDAĞI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan vatandaşlar, Fatih Millet Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 2

GAZİANTEP NURDAĞI

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 3

ADIYAMAN

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 4

ADIYAMAN

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 5

ELAZIĞ

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 6

ELAZIĞ

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 7

ELAZIĞ

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 8

KAHRAMANMARAŞ

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KAHRAMANMARAŞ

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 10

MALATYA

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MALATYA

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 12

İSTANBUL

İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelenler vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar ve turistler Sultanahmet Meydanı'nda bayramlaştı.

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 13

İSTANBUL

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 14

İSTANBUL

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 15

İSTANBUL

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 16

İSTANBUL

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 17

İSTANBUL

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 18

ARDAHAN

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 19

ARDAHAN

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 20

ARDAHAN

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 21

NİĞDE

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 22

NİĞDE

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 23

TRAKYA

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TRAKYA

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YOZGAT

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İSKENDERUN

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bayram namazı kılındı. İlçe merkezinde depremde bir minaresi yıkılan ancak diğer bölümlerinde hasar bulunmayan tarihi Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz öncesinde bayramların önemine dikkat çekilen vaazı dinledi.

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 27

İSKENDERUN

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ŞANLIURFA

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BATMAN

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BATMAN

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KARABÜK

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KARABÜK

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 33

ANKARA

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KİLİS

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AĞRI

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AĞRI

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ZONGULDAK

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KOCAELİ

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KOCAELİ

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 40

DÜZCE

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 41

DÜZCE

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 42

AKSARAY

Bayram namazı sebebiyle camiler doldu - 43

AKSARAY

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