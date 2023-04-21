Bayram namazı sebebiyle camiler doldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan vatandaşlar, Fatih Millet Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kıldı.
İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelenler vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar ve turistler Sultanahmet Meydanı'nda bayramlaştı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bayram namazı kılındı. İlçe merkezinde depremde bir minaresi yıkılan ancak diğer bölümlerinde hasar bulunmayan tarihi Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz öncesinde bayramların önemine dikkat çekilen vaazı dinledi.