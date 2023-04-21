Bayram namazı sebebiyle camiler doldu

İSKENDERUN

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bayram namazı kılındı. İlçe merkezinde depremde bir minaresi yıkılan ancak diğer bölümlerinde hasar bulunmayan tarihi Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz öncesinde bayramların önemine dikkat çekilen vaazı dinledi.