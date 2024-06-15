Bayram namazı vakitleri 2024: Kurban Bayramı bayram namazı saat kaçta? İllere göre bayram namazı vakitleri
Bayram namazı vakitleri için araştırmalar akşam saatlerinden itibaren başladı. Müslümanlar, 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahı bayram namazı ibadetlerini gerçekleştirmek için cami ziyaretinde bulunacak. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Sakarya...) bayram namazı saatleri...
İllere göre bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bayram namazı vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Bayram ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bayram namazı vakitlerini inceliyor.