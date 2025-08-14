Bayram ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresi

Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek ve bayram 4 gün sürecek. İşte, bayram günleri:



Kurban Bayramı 1. gün - 27 Mayıs Çarşamba

Kurban Bayramı 2. gün - 28 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı 3. gün - 29 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı 4. gün - 30 Mayıs Cumartesi



Normal tarihler dikkate alındığında Kurban Bayramı'ndan ötürü tatil süresi, pazar günü de dahil 5,5 gün olarak yaşanacak. Ancak Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi durumunda toplam tatilin 9 gün olması gündeme gelebilir.