Bayram ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresi

Dini günler takviminde yer alan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için 2026 tarihleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yeni senenin takvimini yayımladı. İslam aleminin iki dini bayramından ilki Ramazan Bayramı mart ayında, Kurban Bayramı ise mayıs ayında idrak edilecek. Bayram günleri aynı zamanda resmi tatil kabul ediliyor. 2026 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

Yıl içerisinde iki dini bayram kutlanıyor. İlk kutlanan Ramazan Bayramı 3 gün, ikincisi olan Kurban Bayramı ise 4 gün sürüyor. 2026 dini günler takviminde bayram günlerinin hangi tarihlere denk geldiği de merak edilenler arasında. İşte, bayram tarihleri...

2026 BAYRAM TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 takvimine göre Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü kutlanacak.

Ramazan Bayramı 1. gün - 20 Mart Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün - 21 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün - 22 Mart Pazar

Ramazan Bayramı'ndan ötürü tatil süresi toplamda 3,5 gün olacak. Bayram tarihleri hafta sonuna denk geldiğinden bayram tatili süresinin uzatılmasının söz konusu olmaması bekleniyor.

Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek ve bayram 4 gün sürecek. İşte, bayram günleri:

Kurban Bayramı 1. gün - 27 Mayıs Çarşamba
Kurban Bayramı 2. gün - 28 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı 3. gün - 29 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı 4. gün - 30 Mayıs Cumartesi

Normal tarihler dikkate alındığında Kurban Bayramı'ndan ötürü tatil süresi, pazar günü de dahil 5,5 gün olarak yaşanacak. Ancak Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi durumunda toplam tatilin 9 gün olması gündeme gelebilir.

