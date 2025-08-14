Bayram ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresi
Dini günler takviminde yer alan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için 2026 tarihleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yeni senenin takvimini yayımladı. İslam aleminin iki dini bayramından ilki Ramazan Bayramı mart ayında, Kurban Bayramı ise mayıs ayında idrak edilecek. Bayram günleri aynı zamanda resmi tatil kabul ediliyor. 2026 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?
Yıl içerisinde iki dini bayram kutlanıyor. İlk kutlanan Ramazan Bayramı 3 gün, ikincisi olan Kurban Bayramı ise 4 gün sürüyor. 2026 dini günler takviminde bayram günlerinin hangi tarihlere denk geldiği de merak edilenler arasında. İşte, bayram tarihleri...