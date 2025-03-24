Bayram öncesi tezgahta yerini aldı: Fiyatı 200 TL'den başlıyor, 750-1000 TL'ye kadar çıkıyor
Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na kısa süre kala rengarenk şeker ve çikolatalar tezgahlarda yerini aldı. Bayram şekerlerinin fiyatı 190 TL'den başlayıp 500 TL'ye kadar çıkarken çikolata fiyatı da 200 TL'den başlayarak 750-1000 TL'ye kadar çıkıyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te vatandaşlar bayram için hazırlıklarına başladı. Bayramın olmazsa olmazı şeker ve çikolatalar ise tezgahlardaki yerini aldı. Bayram şekerlerinin fiyatı 190 TL'den başlayıp 500 TL'ye kadar çıkarken çikolata fiyatı da 200 TL'den başlayarak 750-1000 TL'ye kadar çıkıyor.