Bayram sabahı kar sürprizi

20.03.2026 08:38

Son Güncelleme: 20.03.2026 08:41

NTV - Haber Merkezi

Bolu, bayramın ilk gününe kar yağışıyla başladı. Kar nedeniyle beyaz örtü oluşurken, karayolları ekipleri sürücüleri sis ve yağışa karşı uyardı.

İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş noktalarından Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

 

Mengen ve Gerede ilçeleri kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Otoyol ve karayolunda gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle güzergahta yol kenarları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları, jandarma ve trafik ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.

 

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.