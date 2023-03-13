Bayram tarihleri 2023: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 yılı Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte belli oldu.



Buna göre; Ramazan Bayramı’nın 1. günü 21 Nisan'da idrak edilecek. Bayram 23 Nisan Pazar akşamı sona erecek.