Bayram tarihleri 2023: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

Bayram tarihleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sorgulanmaya başladı. 23 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı sonrasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Öte yandan yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı içinde tarihler sorgulanıyor. Peki, 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Bayram tarihleri 2023: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? - 1

2023 yılı bayram tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. İşte bu yılın Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri.

Bayram tarihleri 2023: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? - 2

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 yılı Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte belli oldu.

Buna göre; Ramazan Bayramı’nın 1. günü 21 Nisan'da idrak edilecek. Bayram 23 Nisan Pazar akşamı sona erecek.

Bayram tarihleri 2023: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? - 3

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram 27 Haziran Cumartesi akşamı sona erecek.

Bayram tarihleri 2023: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? - 4

2023 YILI BAYRAM TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER