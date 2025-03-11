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Bayram tatil süresi 2025: Ramazan Bayramı tatili kaç gün, uzar mı? Bu yıl bayram tatili başlangıç ve bitiş tarihleri

Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla okullar ve iş yerlerinde tatil söz konusu oluyor. 2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart'ta başladı ve bayram arefesi ise 29 Mart'ta kutlanacak. Öğrenciler ve çalışanlar ''Şeker Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, tatil süresi...

Bayram tatil süresi 2025: Ramazan Bayramı tatili kaç gün, uzar mı? Bu yıl bayram tatili başlangıç ve bitiş tarihleri - 1

2025 dini günler takvimine göre bu sene Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna gelmesiyle tatil süreleri de farklılık gösterecek. Öte yandan okullarda ara tatil takvimi de bayram tatilleri ile aynı tarihlere isabet ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram tatil süresi 2025: Ramazan Bayramı tatili kaç gün, uzar mı? Bu yıl bayram tatili başlangıç ve bitiş tarihleri - 2

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı arefesi 2025 yılında 29 Mart Cumartesi olacak. Bayramın ilk günü 30 Mart Pazar, son günü ise 1 Nisan Salı günü kutlanacak. Bu tarihlere bakıldığında 3,5 günlük bir tatil söz konusu olacak. Fakat cumartesi çalışmayanlar için bu süre 4 gün de olabilir.

Ramazan Bayramı arefe: 29 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. gün: 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı 2. gün: 31 Mart Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 1 Nisan Salı

Bayram tatil süresi 2025: Ramazan Bayramı tatili kaç gün, uzar mı? Bu yıl bayram tatili başlangıç ve bitiş tarihleri - 3

Bayramın yanı sıra okullarda ikinci dönem ara tatili de 31 Mart Pazartesi - 4 Nisan Cuma günü yaşanacak. Buna bağlı olarak bayramın ara tatil içerisinde geçirileceğinden öğrencilerin ve öğretmenlerin tatil sürelerinde bir değişiklik yaşanmayacak.

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