Bayram tatil süresi 2025: Ramazan Bayramı tatili kaç gün, uzar mı? Bu yıl bayram tatili başlangıç ve bitiş tarihleri
Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla okullar ve iş yerlerinde tatil söz konusu oluyor. 2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart'ta başladı ve bayram arefesi ise 29 Mart'ta kutlanacak. Öğrenciler ve çalışanlar ''Şeker Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, tatil süresi...
2025 dini günler takvimine göre bu sene Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna gelmesiyle tatil süreleri de farklılık gösterecek. Öte yandan okullarda ara tatil takvimi de bayram tatilleri ile aynı tarihlere isabet ediyor.