Bayram tatil süresi 2025: Ramazan Bayramı tatili kaç gün, uzar mı? Bu yıl bayram tatili başlangıç ve bitiş tarihleri

2025 dini günler takvimine göre bu sene Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna gelmesiyle tatil süreleri de farklılık gösterecek. Öte yandan okullarda ara tatil takvimi de bayram tatilleri ile aynı tarihlere isabet ediyor.