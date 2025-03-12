Bayram tatili 2025: Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tatilinin başlaması için gün sayan milyonlarca kişi heyecanla beklemeye başladı. 2025 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi hem dini vazifelerini yerine getirecek hem de aileleriyle tatil planı yapacak. Bayram tatilinin bu yıl kaç gün olacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının 29 Mart'ta sona erecek. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?
2025 yılının ilk bayram tatili için geri sayım başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda tatile çıkan vatandaşlar, bu yılın ilkk bayramı olan Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatillleri hükümetin kararıyla kamuda 9 güne çıkartılmıştı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?