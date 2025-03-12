Bayram tatili 2025: Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?

2025 yılının ilk bayram tatili için geri sayım başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda tatile çıkan vatandaşlar, bu yılın ilkk bayramı olan Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatillleri hükümetin kararıyla kamuda 9 güne çıkartılmıştı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?