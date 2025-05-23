BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor?
Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonlar bayram tatili süresine odaklanırken tatilin kaç gün süreceği merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4.5 gün sürüyor. Bayram tatili süresi boyunca tüm kamu kurumları kapalı olacak. Kurban Bayramı bu yıl okulların açık olduğu tarihe denk geldiğinden ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans öğrencileri de tatil yapacak. Bankalar, eczaneler, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok işletme bayram tatilinde kapalı olacak. Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili Fahrettin Altun sosyal medya hesabından son dakika açıklama yaptı. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri…
Kurban Bayramı tatil tarihleri belli oldu. Özellikle milyonlarca kamu kurumu çalışanı bayramda idari izin yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. İslam alemi için iki büyük bayramdan birisi olan Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran cuma günü başlayacak. Bayram tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bu yıl Kurban Bayramı geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 10 gün erken başlayacak. Özellikle hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte bayramı, yaz tatiliyle birleştirmek isteyenler plan yapıyordu. Özellikle turizm firmaları, bayram tatiline göre çeşitli kampanyalarını duyurdu. Peki Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü sürecek? İşte, bayram tatiliyle ilgili alınan karar…