BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonlar bayram tatili süresine odaklanırken tatilin kaç gün süreceği merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4.5 gün sürüyor. Bayram tatili süresi boyunca tüm kamu kurumları kapalı olacak. Kurban Bayramı bu yıl okulların açık olduğu tarihe denk geldiğinden ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans öğrencileri de tatil yapacak. Bankalar, eczaneler, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok işletme bayram tatilinde kapalı olacak. Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili Fahrettin Altun sosyal medya hesabından son dakika açıklama yaptı. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri…

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? - 1

Kurban Bayramı tatil tarihleri belli oldu. Özellikle milyonlarca kamu kurumu çalışanı bayramda idari izin yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. İslam alemi için iki büyük bayramdan birisi olan Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran cuma günü başlayacak. Bayram tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bu yıl Kurban Bayramı geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 10 gün erken başlayacak. Özellikle hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte bayramı, yaz tatiliyle birleştirmek isteyenler plan yapıyordu. Özellikle turizm firmaları, bayram tatiline göre çeşitli kampanyalarını duyurdu. Peki Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü sürecek? İşte, bayram tatiliyle ilgili alınan karar…

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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? - 2

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. ifadelerini kullandı. Böylelikle bayram tatili uzatılmadı.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? - 3

BAYRAM TATİLİNDE KAPALI OLAN YERLER

Kurban Bayramı tatili süresi boyunca bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlık gibi kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin acil servisleri açık olacak. Noterlerde benzer şekilde nöbet sistemine uygun olarak çalışacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? - 4

DİYANET KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ 2025 

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? - 5

EĞİTİM KURUMLARI KAPALI OLACAK

Bu yıl Kurban Bayramı tatili, yaz tatilinden önce başlayacak. Diyanet takvimine göre hesaplanan Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak ve 4 gün sürecek. Uzun sürenin ardından öğrenciler Kurban Bayramı’nda okula gitmeyecek. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler ile birlikte diğer eğitim kurumlarının tamamı bayramda kapalı olacak.

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