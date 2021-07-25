Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, vatandaşların dönüş yolculuğunda mağdur olmamaları için arabalı vapur seferlerini "doldur boşalt" sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Planlama kapsamında Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu-Lapseki ve Çanakkale-Eceabat güzergahlarında yedişer, Geyikli-Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise ikişer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.