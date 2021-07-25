Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği

Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu. Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana gelen maddi hasarlı zincirleme trafik kazası sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bayramı tatilini Marmara ve Ege Denizi kıyılarında geçirip İstanbul'a dönüşe geçen tatilciler ise, Tekirdağ'da araç yoğunluğu oluşturdu.

İHA - DHA 25.07.2021 - 14:24 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 14:36

Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 1

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların evlerine dönüş yolculuğu sürüyor.

Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 2
Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolu TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sebebi ile yoğunluk oluştu.
Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 3

KOCAELİ

Kocaeli'de de Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde Korutepe Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tatilden dönen sürücülerin de etkisiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından güzergahtaki trafik, akıcı şekilde sürüyor.

Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 4

KARABÜK

Bayram tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de araç yoğunluğuna neden oldu.

Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında trafik oldukça yavaş seyrediyor.

Bazı sürücüler, araçlarını kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerine ve yol kenarına park edip bekliyor.

Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 5

DÜZCE VE BOLU

Düzce ve Bolu'da ise dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Son gün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişi ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu'nda araç yoğunluğu oluşturdu.

Her iki kentte, zaman zaman yaşanan kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 6

Öte yandan, Zonguldak ve Bartın istikametinden gelerek Bolu Yeniçağa ilçesinden otoyola girmek isteyen sürücülere izin verilmiyor. Bu güzergahı kullanan sürücülerin D-100 kara yolundan ilerlemesi sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlardaki kontrollerini sürdürüyor.

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TEKİRDAĞ'DAN İSTANBUL YÖNÜNE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Bayram tatilini, Marmara Denizi'ndeki adalar ile Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil beldelerinde geçiren İstanbulluların, dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.
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Marmaraereğlisi ilçesindeki ışıklı kavşaklarda, zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.
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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yoğun araç trafiğinin yaşandığı kavşaklarda önlem aldı.
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Ekipler, trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, dronla da havadan kontrol yapılıyor.
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ÇANAKKALE FERİBOT İSKELELERİ SAKİN

Çanakkale'de, Kurban Bayramı tatilini tamamlayan çok sayıda kişinin dönüş yolculuğu sürüyor.

Kentteki feribot iskelelerine gelen sürücüler öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasına geçmek için feribot sırasına girmeye başladı. Önceki günlerde yaşanan ve 2 kilometreyi bulan yoğunluk bugün yerini sakinliğe bıraktı.

Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 12

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, vatandaşların dönüş yolculuğunda mağdur olmamaları için arabalı vapur seferlerini "doldur boşalt" sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Planlama kapsamında Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu-Lapseki ve Çanakkale-Eceabat güzergahlarında yedişer, Geyikli-Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise ikişer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.

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Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 14
Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 15
Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 16
Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 17
Bayram tatili dönüşünde son gün trafiği - 18

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