Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek? (Tatil takvimi)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı tatil takvimine yönelik yaptığı açıklamada; "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik. “ ifadelerini kullanmıştı.