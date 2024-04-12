Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek? (Tatil takvimi)

Ramazan Bayramı takvimine yönelik araştırmalar tatil süresinin son günlerine doğru hız kazandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 gün olduğu bilgisini paylaşmıştı. Peki, bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek? (Tatil takvimi) - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı tatil takvimine yönelik yaptığı açıklamada; "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik. “ ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek? (Tatil takvimi) - 2

Ramazan Bayramı tatili kamu kurumu çalışanları için 5 Nisan Cuma günü mesainin sona ermesiyle birlikte başladı.

Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek? (Tatil takvimi) - 3

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Kamu kurumu çalışanları 15 Nisan Pazartesi günü mesaiye başlayacak.

Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek? (Tatil takvimi) - 4

İDRAK EDİLMESİ BEKLENEN DİNİ GÜNLER

15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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