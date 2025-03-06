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Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi

Ramazan Bayramı, milyonlarca kişinin merakla beklediği tatil dönemlerinden biri. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı, 3 günlük sürecek bayramla uğurlanacak. Peki, bayram tatili ne zaman başlayacak, bayram tatili kaç gün sürecek? 2025 Ramazan Bayramı tatil takviminin ayrıntıları haberimizde...

Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi - 1

Milyonlarca çalışan ve öğrenci, 2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı gündemde.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi - 2

TATİL GÜNLERİ

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi - 3

Bu takvime göre, bayramın resmi tatil süresi 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayıp 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Ancak birçok kişi tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi - 4

BAYRAM TATİLİ GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 güne çıkması için 27-28 Mart Perşembe ve Cuma günlerinin de idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Hükümetten ve yetkili makamlardan gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda, bayram tatilinin süresi netleşecek. Şu an için resmi tatil süresi 4,5 gün olarak görünse de idari izin kararıyla bu süre 9 güne çıkabilir. Özellikle özel sektör çalışanları için tatilin uzatılması işverenlerin inisiyatifinde olacak.

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