Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi
Ramazan Bayramı, milyonlarca kişinin merakla beklediği tatil dönemlerinden biri. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı, 3 günlük sürecek bayramla uğurlanacak. Peki, bayram tatili ne zaman başlayacak, bayram tatili kaç gün sürecek? 2025 Ramazan Bayramı tatil takviminin ayrıntıları haberimizde...
Milyonlarca çalışan ve öğrenci, 2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı gündemde.