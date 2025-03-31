Bayram tatili ne zaman bitecek? (Bayram tatili tarihleri)
Normalde 3,5 gün süren Ramazan Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama sonrasında 9 güne uzatılmıştı. Ancak bu uzatma, idari izin süresinin 3 güne çıkarılmasıyla birlikte yalnızca kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlendi. Özel sektörde çalışan vatandaşlar için ise bayram tatili, resmi takvimde yer aldığı gibi 3,5 gün olarak kalmaya devam edecek. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2025 Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne uzatıldı. Bu düzenlemeye göre, tatil 29 Mart Cumartesi günü öğleden sonra başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Kamu çalışanları, 7 Nisan Pazartesi günü işbaşı yapacaklar.