Bayram tatili ne zaman bitecek? (Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı'nın son günü)
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı kutlanıyor. Yapılan açıklamayla Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün süreceği duyurulmuştu. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek?
Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkusu, 6 Haziran 2025 Cuma sabahı kılınan bayram namazıyla başladı. Tatil planı yapan vatandaşların özellikle dönüş tarihlerini yoğun trafiği göz önünde bulundurarak belirlemesi önerilmişti. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek?