Bayram tatili ne zaman bitecek? (Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı'nın son günü)

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı kutlanıyor. Yapılan açıklamayla Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün süreceği duyurulmuştu. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek?

Bayram tatili ne zaman bitecek? (Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı'nın son günü) - 1

Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkusu, 6 Haziran 2025 Cuma sabahı kılınan bayram namazıyla başladı. Tatil planı yapan vatandaşların özellikle dönüş tarihlerini yoğun trafiği göz önünde bulundurarak belirlemesi önerilmişti. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek?

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Bayram tatili ne zaman bitecek? (Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı'nın son günü) - 2

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi tatil programı kapsamında dört buçuk gün sürecek olan bayramın son günü 9 Haziran Pazartesi günü idrak edilecek. Öğrenciler ile kamu ve özel sektör çalışanları 10 Haziran Salı günü yeniden mesaiye başlayacak.

Bayram tatili ne zaman bitecek? (Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı'nın son günü) - 3

BAYRAM TATİLİ BU YIL UZATILMADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin uzatılmadığını açıkladı.

Altun sosyal medya paylaşımında "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Bayram tatili ne zaman bitecek? (Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı'nın son günü) - 4

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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