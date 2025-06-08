Bayram tatili ne zaman bitecek? (Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı'nın son günü)

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi tatil programı kapsamında dört buçuk gün sürecek olan bayramın son günü 9 Haziran Pazartesi günü idrak edilecek. Öğrenciler ile kamu ve özel sektör çalışanları 10 Haziran Salı günü yeniden mesaiye başlayacak.