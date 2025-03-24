Bayram tatili uzar mı, 9 gün olacak mı? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı tatili hakkında son dakika gelişmeleri, kamu ve özel sektör çalışanları tarafından takip ediliyor. 2025 yılında bayram hafta sonuna denk geliyor ve bu nedenle 9 gün tatil yapmayı bekleyenler resmi açıklamalara odaklandı. Bayram tatili ile beraber okullarda ara tatil de başlıyor. Çalışanlar, ''Bayram tatili 9 gün mü, uzatılacak mı?'' sorularını yöneltiyor?
Bayram tatili süresinde yapılacak değişiklikler çalışanların yanı sıra uzun bir tatil planlayan öğrenciler için de merak konusu. Üç günlük Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine isabet ediyor. Bu bakımdan bayram tatili 3,5 gün sürecek. Gözler resmi açıklamalarda! Bayram tatili kaç gün olacak?