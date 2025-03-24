Bayram tatili uzar mı, 9 gün olacak mı? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Bayram tatili süresinde yapılacak değişiklikler çalışanların yanı sıra uzun bir tatil planlayan öğrenciler için de merak konusu. Üç günlük Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine isabet ediyor. Bu bakımdan bayram tatili 3,5 gün sürecek. Gözler resmi açıklamalarda! Bayram tatili kaç gün olacak?