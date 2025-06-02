Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gözler tatil takvimine çevrildi. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı süresini merak ediyor. Peki, Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? - 1

Kurban Bayramı tatili hazırlıkları başladı. Haftanın ilk günün bayram tatil süresi bir kez daha gündeme geldi. Özellikle yurt içi veya dışı seyahat planı olan vatandaşlar, bayram tatilinin ne zaman biteceğine dair sorularına yanıt arıyor.

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Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? - 2

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı için de benzer bir karar alınmasını bekliyordu ancak bayram tatili süresi uzatılmadı. Resmî açıklamalara göre, tatil süresi toplamda 4,5 gün olarak belirlendi.

Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? - 3

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe günü (öğleden sonra tatil)

6 Haziran Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran Pazartesi: Bayramın 4. günü

Bu tarihler arasında kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve toplamda 4,5 günlük bir tatil uygulanacak. Dolayısıyla, 10 Haziran Salı günü itibarıyla kamu kurumları ve okullar normal mesai düzenine dönecek.

Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? - 4

KURBAN BAYRAMI TATİL SÜRESİ NASIL UZATILIR?

Eğer tatil süresini uzatmak isterseniz, 2-3-4 Haziran tarihlerinde yıllık izin kullanarak toplamda 9 günlük bir tatil planı yapabilirsiniz.

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