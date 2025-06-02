Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gözler tatil takvimine çevrildi. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı süresini merak ediyor. Peki, Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Kurban Bayramı tatili hazırlıkları başladı. Haftanın ilk günün bayram tatil süresi bir kez daha gündeme geldi. Özellikle yurt içi veya dışı seyahat planı olan vatandaşlar, bayram tatilinin ne zaman biteceğine dair sorularına yanıt arıyor.