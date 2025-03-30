Bayram tatilinde eczaneler açık mı, kapalı mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışacak mı? (Nöbetçi eczaneler)

BAYRAM TATİLİNDE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram hafta sonuna denk gelse de idari izinle beraber tatil süresi 9 gün yapıldı. Bayram günleri olan 30-31 Mart ve 1 Nisan'dsa nöbetçi eczaneler hizmet sunacak.



Bayramın ardından gelen ve idari iznin söz konusu olduğu 2 Nisan Çarşamba ile sonraki günlerde ise eczaneler normal çalışma düzenlerine dönecek.

NÖBETÇİ ECZANELER 2025