Bayram tatilinde eczaneler açık mı, kapalı mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışacak mı? (Nöbetçi eczaneler)
Eczaneler idari izinde açık mı kapalı mı merak konusu. Üç günlük Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesinin ardından haftanın kalan günleri ise idari izin söz konusu oldu. İlaç ve türevlerine ihtiyaç duyanlar ise ''9 günlük bayram tatilinde eczaneler açık mı?'' sorusunu yöneltiyor. Eczaneler idari izinde çalışıyor mu?
Bayram tatili, idari izinle beraber 9 gün yapıldı. 9 gün sürecek bayram tatili boyunca ise eczanelerin çalışma saatleri hasta yakınları ve düzenli ilaç kullananlar için kritik öneme sahip olacak. Bayramda eczaneler açık mı, idari izinde eczaneler çalışıyor mu?