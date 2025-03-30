Bayram tatilinde eczaneler açık mı, kapalı mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışacak mı? (Nöbetçi eczaneler)

Eczaneler idari izinde açık mı kapalı mı merak konusu. Üç günlük Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesinin ardından haftanın kalan günleri ise idari izin söz konusu oldu. İlaç ve türevlerine ihtiyaç duyanlar ise ''9 günlük bayram tatilinde eczaneler açık mı?'' sorusunu yöneltiyor. Eczaneler idari izinde çalışıyor mu?

Bayram tatilinde eczaneler açık mı, kapalı mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışacak mı? (Nöbetçi eczaneler) - 1

Bayram tatili, idari izinle beraber 9 gün yapıldı. 9 gün sürecek bayram tatili boyunca ise eczanelerin çalışma saatleri hasta yakınları ve düzenli ilaç kullananlar için kritik öneme sahip olacak. Bayramda eczaneler açık mı, idari izinde eczaneler çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram tatilinde eczaneler açık mı, kapalı mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışacak mı? (Nöbetçi eczaneler) - 2

BAYRAM TATİLİNDE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram hafta sonuna denk gelse de idari izinle beraber tatil süresi 9 gün yapıldı. Bayram günleri olan 30-31 Mart ve 1 Nisan'dsa nöbetçi eczaneler hizmet sunacak.

Bayramın ardından gelen ve idari iznin söz konusu olduğu 2 Nisan Çarşamba ile sonraki günlerde ise eczaneler normal çalışma düzenlerine dönecek.

NÖBETÇİ ECZANELER 2025

Bayram tatilinde eczaneler açık mı, kapalı mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışacak mı? (Nöbetçi eczaneler) - 3

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi ve cumartesi günü 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmer veriyor.

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