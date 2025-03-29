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Bayram tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 9 günlük idari izinde noterler çalışacak mı? Noter çalışma saatleri

Noter çalışma saatleri, bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle noterliklerde işi olanların gündemini meşgul ediyor. Noterler, hafta içinde normal çalışma saatlerinde hizmetlerini sürdürürken, hafta sonlarında nöbetçi noterlik hizmeti veriyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde noterlerin çalışma saatleri de belli oldu. Noterler bayramda açık mı, kapalı mı?

Bayram tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 9 günlük idari izinde noterler çalışacak mı? Noter çalışma saatleri - 1

Ramazan Bayramı tatilinin uzatılarak 9 gün yapılmasının ardından gözler noter çalışma saatlerine çevrildi. Birçok kalemde iş ve işlemi yerine getiren noterlikler hafta sonu nöbetçi noterlik uygulamasını yerine getirecek. Bayramdan sonraki günler noterler idari izinli mi? İşte, detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 9 günlük idari izinde noterler çalışacak mı? Noter çalışma saatleri - 2

NOTERLER BAYRAMDA KAPALI MI, AÇIK MI?

Noterlikler, bu Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde açık olacak ve normal çalışma düzeninde hizmet verecek. Öte yandan hafta sonuna denk gelen 5 ve 6 Nisan günlerinde de nöbetçi noterler görev başında olacak.

Bayram tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 9 günlük idari izinde noterler çalışacak mı? Noter çalışma saatleri - 3

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterlikler hafta içi 09:00'da mesaiye başlar. 12:00-13:00 ya da 12:30-13:30'da öğle molası yapar. Mesai 17:00'de son bulur.

Nöbetçi noterler Cumartesi 0​​9:00-16:00 / Pazar 10:00-14:00​​​​​ saatleri arasında çalışır.

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