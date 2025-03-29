Bayram tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 9 günlük idari izinde noterler çalışacak mı? Noter çalışma saatleri

NOTERLER BAYRAMDA KAPALI MI, AÇIK MI?

Noterlikler, bu Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde açık olacak ve normal çalışma düzeninde hizmet verecek. Öte yandan hafta sonuna denk gelen 5 ve 6 Nisan günlerinde de nöbetçi noterler görev başında olacak.