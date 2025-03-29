Bayram tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 9 günlük idari izinde noterler çalışacak mı? Noter çalışma saatleri
Noter çalışma saatleri, bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle noterliklerde işi olanların gündemini meşgul ediyor. Noterler, hafta içinde normal çalışma saatlerinde hizmetlerini sürdürürken, hafta sonlarında nöbetçi noterlik hizmeti veriyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde noterlerin çalışma saatleri de belli oldu. Noterler bayramda açık mı, kapalı mı?
Ramazan Bayramı tatilinin uzatılarak 9 gün yapılmasının ardından gözler noter çalışma saatlerine çevrildi. Birçok kalemde iş ve işlemi yerine getiren noterlikler hafta sonu nöbetçi noterlik uygulamasını yerine getirecek. Bayramdan sonraki günler noterler idari izinli mi? İşte, detaylar...