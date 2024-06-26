Bayram tatilinde rekor ziyaretçi! 5 milyondan fazla kişi akın akın geldi

Kurban Bayramı tatilinde en fazla ziyaret edilen korunan alanlarla ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:



“9 günde toplam 903 bin kişinin ziyaret ettiği Ayvalık Adaları Tabiat Parkı birinci sırada yer alırken, burayı 578 bin kişinin ziyaret ettiği Beydağları Sahil Milli Parkı izledi. 571 bin 427 ziyaretçiyi ağırlayan Marmaris Milli Parkı, 224 bin 336 kişinin ziyaret ettiği Ormanya Tabiat Parkı ve 191 bin 445 kişinin ziyaret ettiği Beyşehir Gölü Milli Parkı da en fazla ziyaretçiyi ağırlayan ilk 5 alan içinde yer aldı. Bu minvalde korunan alanlarımızın sayısını artırmak ve geliştirmek üzere çalışmalarımızı tüm gayretimizle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da içimizi yakan orman yangınlarının önlenmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami özeni göstermelerini bekliyoruz.”