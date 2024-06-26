Bayram tatilinde rekor ziyaretçi! 5 milyondan fazla kişi akın akın geldi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde milli parkları 5 milyon 338 bin 557 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, en fazla rağbet gören milli parkların Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Marmaris Milli Parkı olduğunu bildirdi.
Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yönetiminde 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar alanı, 108 sulak alan olmak üzere toplam 662 korunan alan bulunduğunu aktardı. Korunan alanlardan 49 milli park ve 265 tabiat parkının vatandaşlar tarafından ziyaret edilebildiğine dikkati çeken Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğünün bu sahalarda insan-doğa dengesini gözeterek sürdürülebilir bir doğa anlayışıyla çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.