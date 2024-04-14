Bayram tatilinin acı bilançosu: 66 can kaybı, 8 bin 352 yaralı
Ramazan Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında 66 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazalarda 8 bin 352 kişi ise yaralandı. Bakan Yerlikaya, tatilin son gününde yola çıkacak vatandaşları hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
Bugün Ramazan Bayramı tatilinin son günü…9 günlük tatilin son gününde büyük kentlere dönüşlerin hız kazanması bekleniyor.