Bayram tatilinin acı bilançosu: 66 can kaybı, 8 bin 352 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında 66 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazalarda 8 bin 352 kişi ise yaralandı. Bakan Yerlikaya, tatilin son gününde yola çıkacak vatandaşları hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Bayram tatilinin acı bilançosu: 66 can kaybı, 8 bin 352 yaralı - 1

Bugün Ramazan Bayramı tatilinin son günü…

9 günlük tatilin son gününde büyük kentlere dönüşlerin hız kazanması bekleniyor.

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Bayram tatilinin acı bilançosu: 66 can kaybı, 8 bin 352 yaralı - 2

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 8 gününde yaşanan trafik kazalarına ilişkin acı bilançoyu paylaştı.

Bakan Yerlikaya, tatilin ilk 8 gününde 4 bin 998 trafik kazası geldiğini açıkladı.

Bayram tatilinin acı bilançosu: 66 can kaybı, 8 bin 352 yaralı - 3

Bu kazalarda 66 vatandaş yaşamını yitirdi, 8 bin 352 vatandaş ise yaralandı.

Bayram tatilinin acı bilançosu: 66 can kaybı, 8 bin 352 yaralı - 4

Yerlikaya’nın dönüş yolundaki sürücülere bir de uyarısı vardı.

Bakan Yerlikaya, sürücüleri aşırı hız konusunda uyardı, araçlarda ve otobüslerde emniyet kemeri takılması çağrısında bulundu.

Bayram tatilinin acı bilançosu: 66 can kaybı, 8 bin 352 yaralı - 5
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