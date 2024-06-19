Bayram tatilinin ilk 5 gününde tonlarca çöp toplandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Kurban Bayramı tatilinde gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte nüfusu 1 milyonu aştı. Tatilin ilk 5 günde 1645 ton evsel atık ile 120 ton ambalaj atığı topladı. Bayram tatili sonrası ise toplamda 3 bin tonun üzerinde evsel atık toplanacağı tahmin ediliyor.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde tonlarca çöp toplandı - 1

Türkiye'nin gözde turizm kenti Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, turist akınına uğradı.

Denizli, İzmir ve Manisa olmak üzere Türkiye'nin bir çok kentinden ve yurt dışından gelen gurbetçilerle kentin nüfusu 1 milyonu aştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram tatilinin ilk 5 gününde tonlarca çöp toplandı - 2

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sorunsuz bir bayram yaşanması için 210 personeliyle 7/24 esasına göre kesintisiz çalıştı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde tonlarca çöp toplandı - 3

Güzelçamlı Milli Park bölgesinden başlayarak Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahalleyi köşe bucak temizleyen ekipler tarafından ilk 5 günde 1645 ton evsel atık ve 120 ton ambalaj atığı toplandı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde tonlarca çöp toplandı - 4

Ekipler ayrıca caddeleri, sokakları, çocuk parklarını ve çöp konteynerlerini de yıkayarak hijyenik hale getirdi. Bayram süresince karasinek, sivrisinek ve sağlığa zararlı haşerelere karşı ilaçlama gerçekleştirildi.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde tonlarca çöp toplandı - 5

9 günlük tatil sonrasında toplamda 3 bin tonun üzerinde evsel atık toplanacağı tahmin ediliyor.

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