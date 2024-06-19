Bayram tatilinin ilk 5 gününde tonlarca çöp toplandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Kurban Bayramı tatilinde gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte nüfusu 1 milyonu aştı. Tatilin ilk 5 günde 1645 ton evsel atık ile 120 ton ambalaj atığı topladı. Bayram tatili sonrası ise toplamda 3 bin tonun üzerinde evsel atık toplanacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'nin gözde turizm kenti Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, turist akınına uğradı.
Denizli, İzmir ve Manisa olmak üzere Türkiye'nin bir çok kentinden ve yurt dışından gelen gurbetçilerle kentin nüfusu 1 milyonu aştı.