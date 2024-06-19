Bayram tatilinin ilk 5 gününde tonlarca çöp toplandı

Türkiye'nin gözde turizm kenti Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, turist akınına uğradı.

Denizli, İzmir ve Manisa olmak üzere Türkiye'nin bir çok kentinden ve yurt dışından gelen gurbetçilerle kentin nüfusu 1 milyonu aştı.